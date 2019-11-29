Vali Varol'dan ilçe emniyet müdürlüğüne ziyaret

29.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:02

Amasya Valisi Osman Varol, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Emniyet müdürlüğünün yeni hizmet vermeye başladığı binada incelemelerde bulunan Varol, vatandaşların can ve mal güvenliklerine yönelik faaliyetler konusunda Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul'dan bilgi aldı.

Yeni binanın hayırlı olması dileğinde bulunan Varol, görevli personelle de sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA