Vali Varol'dan gazilere ziyaret Ağrı Valisi Osman Varol, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerin evine giderek ziyarette bulundu.

Ağrı Valisi Osman Varol, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerin evine giderek ziyarette bulundu.

Ağrı Valisi Osman Varol, Gaziler Günü dolasıyla gazileri evlerinde ziyaret etti. Şırnak'ın Silopi ilçesinde mayına temas etmesi sonucu yaralanan Gazi Musa Gürtekin ve Kıbrıs Gazisi Muzaffer Karakal ile evlerinde bir araya gelen Vali Varol, gazilerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceği söyledi.

Vali Varol, ziyaret ettiği gazilerin ailelerine de çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA