Vali Varol'dan esnafa veda ziyaretleri Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Osman Varol, kentteki esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı.

Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Osman Varol, kentteki esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı.

Vali Varol, kentteki esnafları ziyaret ederek sohbet edip yeni görev yerine gideceğini anlattı.

Esnaflar, Vali Varol'a yeni görev yerinde başarılar dileyip Amasya'ya yapmış olduğu hizmetler için teşekkür etti.

Ziyaretlere İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut da katıldı.

Kaynak: AA