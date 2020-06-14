Vali Varol'dan esnafa veda ziyaretleri
Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Osman Varol, kentteki esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı.
14.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:34
Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Osman Varol, kentteki esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı.
Vali Varol, kentteki esnafları ziyaret ederek sohbet edip yeni görev yerine gideceğini anlattı.
Esnaflar, Vali Varol'a yeni görev yerinde başarılar dileyip Amasya'ya yapmış olduğu hizmetler için teşekkür etti.
Ziyaretlere İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut da katıldı.
Kaynak: AA