Vali Varol'dan Eleşkirt Yayladüzü Belde Belediyesine Ziyaret

Valimiz Dr. Osman Varol, Eleşkirt Yayladüzü Belde Belediyesine ziyarette bulundu.

Valimiz Dr. Osman Varol, Eleşkirt Yayladüzü Belde Belediyesine ziyarette bulundu.

Eleşkirt Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Selami Demirtaş, Belediye Meclis Üyeleri ve Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kasım Öztürk tarafından karşılanan Vali Varol, Başkan Demirtaş ile çalışma toplantısı gerçekleştirerek yürütülen faaliyetler, yapılması planlanan projeler ve beldemizin genel durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Eleşkirt Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Selami Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Valimiz Dr. Osman Varol'a teşekkür etti.

Valimiz Dr. Osman Varol'a ziyaretlerinde Vali Yardımcısı/Eleşkirt Kaymakam V. Ahmet Vezir Baycar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci eşlik etti.

Kaynak: Habermetre