Vali Varol'dan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliğine ziyaret - Haberler
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Vali Varol'dan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliğine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Vali Varol'dan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliğine ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine ziyarette bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine ziyarette bulundu.

Vali Dr. Osman Varol, Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Samancı ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı. Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde çalışma toplantısı gerçekleştiren Vali Dr. Osman Varol, Uygulanan ıslah programları ile Hayvancılık kalitesinin geliştirilmesi ve korunması amacıyla yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı. - AĞRI

Vali Varol'dan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliğine ziyaret

Vali Varol'dan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliğine ziyaret

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Haber: Vali Varol'dan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliğine ziyaret - Haberler
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