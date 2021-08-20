Vali Varol'dan Cumhuriyet Başsavcısına Hayırlı Olsun Ziyareti

Valimiz Dr. Osman Varol, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehdi Can'ı makamında ziyaret etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehdi Can'ı makamında ziyaret etti.

Resmi Gazetede yayımlanan HSK kararnamesi ile görev yaptığı Tire Cumhuriyet Savcılığı görevinden Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Can'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Varol, yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Vali Varol'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre