Vali Varol'dan Çocuk Evlerine Ziyaret

Amasya Valisi Osman Varol, kentte bulunan çocuk evlerini ziyaret etti.

İpekköy Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları ziyaret eden Varol, millete emanet edilmiş çocukları vatandaşların da sık sık ziyaret edip çocuklardan sevgilerini eksik etmemeleri gerektiğini söyledi.

Bulduğu her fırsatta çocukları ziyaret ettiğini belirten Varol, "Çocuk evlerinde kalan yavrularımızın her türlü ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Sadece burada yavrularımıza gösterilecek şey sevgi ve şefkattir. Bunun için de vatandaşlarımızdan ricam, buralarda kalan bizlere emanet olan yavrularımızı vatandaşlarımızın ziyaret etmeleri, onlardan sevgilerini eksik etmemeleridir." dedi.

Varol, ziyaretinde çocuklarla birlikte yemek yedikten sonra hatıra fotoğrafı çekindi.