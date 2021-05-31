Vali Varol'dan Çetin Ailesine Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Varol'dan Çetin Ailesine Ziyaret

Vali Varol'dan Çetin Ailesine Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Dr. Osman Varol, Çetin ailesini evlerinde ziyaret etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, Çetin ailesini evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, Koronavirüs tedbirlerini gözeterek vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret etti. Hane ziyaretleri kapsamında, Mehmet Akif Ersoy mahallesinde Çetin ailesinin evlerine konuk olan Vali Varol, ailemizle bir süre sohbet edip, talep ve isteklerini dinledi. Vali Varol, çocuklarımızla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu vurgulayan Vali Varol, kendilerine evlerini açan ailemize teşekkür etti. Ailemiz, ziyaretten ve Valimiz Dr. Osman Varol'u ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ziyaretlerinde Valimiz Dr. Osman Varol'a, Vali Yardımcısı Kerem Türker ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Varol'dan Çetin Ailesine Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 21:42:29. #1.14#

title