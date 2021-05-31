Vali Varol'dan Çetin Ailesine Ziyaret

Valimiz Dr. Osman Varol, Çetin ailesini evlerinde ziyaret etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, Çetin ailesini evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, Koronavirüs tedbirlerini gözeterek vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret etti. Hane ziyaretleri kapsamında, Mehmet Akif Ersoy mahallesinde Çetin ailesinin evlerine konuk olan Vali Varol, ailemizle bir süre sohbet edip, talep ve isteklerini dinledi. Vali Varol, çocuklarımızla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu vurgulayan Vali Varol, kendilerine evlerini açan ailemize teşekkür etti. Ailemiz, ziyaretten ve Valimiz Dr. Osman Varol'u ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ziyaretlerinde Valimiz Dr. Osman Varol'a, Vali Yardımcısı Kerem Türker ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya eşlik etti.

Kaynak: Habermetre