Vali Varol'dan Canşi Ailesine Ziyaret

FIRAT, MALATYA (Habermetre) - Valimiz Dr. Osman Varol, Canşi ailesini evlerinde ziyaret etti. Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında, Fırat mahallesinde ikamet eden Canşi ailesinin evlerine konuk olarak ailemizin talep ve isteklerini dinledi. Çocuklarımızla yakinen ilgilenerek gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet eden Vali Varol, onlara çeşitli hediyeler verdi. Devletimizin tüm imkanları ile her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirten Vali Varol, kendilerine evlerini açan ailemize teşekkür etti.

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