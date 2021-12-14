Vali Varol'dan Boztepe Ailesine Ziyaret

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Valimiz Dr. Osman Varol, Boztepe ailesini evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında, Fatih mahallesinde ikamet eden Boztepe ailesinin evlerine konuk olarak ailemizin talep ve isteklerini dinledi.

Ailemiz tarafından hoş sohbetleri ve güler yüzleri ile ağırlanan Vali Varol, çocuklarımızla yakinen ilgilenerek gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet etti.

Devletimizin tüm imkanları ile her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirten Vali Varol, kendilerine evlerini açan ailemize teşekkür etti.

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