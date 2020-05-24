Vali Varol'dan bayram ziyaretleri Amasya Valisi Osman Varol, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Amasya Valisi Osman Varol, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Vali Varol, ilk olarak Amasya Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin kabrine çiçek bırakıp dua etti. Daha sonra bazı şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Vali Varol, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet edip bayramlaştı.

Vali Varol, yaptığı açıklamada, ülke uğruna canını feda eden kahraman şehitlerin hatıralarının her daim gönüllerde yaşatılacağını ifade ederek, "Sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin yüreklerdeki coşkusunun arttığı bu mübarek Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim." dedi.

Vali Varol, daha sonra emniyet mensupları ve sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA