Vali Varol'dan Ağrı 1970 Spor'a tesis desteği Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı 1970 Spor'un tesis sorununu çözmek için gerekli çalışmalara başladı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı 1970 Spor'un tesis sorununu çözmek için gerekli çalışmalara başladı.

Vali Dr. Osman Varol, Ağrı 1970 Spor'un temel sorunlarından biri olan tesis sorununu çözmek için çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak bu sezon öğrenci barındırmayacak sporcu eğitim merkezi tahsis edileceği bildirildi. Daha sonra ise kalıcı çözüm adına modern bir proje ile Ağrı'nın takımı olan Ağrı 1970 Spor'un tesis sorunu çözülecek. - AĞRI

Kaynak: İHA