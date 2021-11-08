Vali Varol, Çukuralan İlk/Ortaokulunu Ziyaret Etti

Valimiz Dr. Osman Varol, Merkeze bağlı Çukuralan köyünde bulunan Çukuralan İlk/Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi.

Vali Varol, Pandemi dolayısıyla verilen aranın ardından yeniden okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşup okul koridorlarını neşeli sesleri ile çınlatan çocuklarımızı sınıflarında ziyaret etti. 7. sınıf öğrencilerini ziyareti sırasında öğrencilerimiz Vali Amcalarını "Bayram Şiiri" ile karşıladı. Bu anlamlı karşılamanın ardından Vali Varol, yarınlarımızın emanetçisi çocuklarımızı tebrik ederek gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet etti.

Daha sonra robotik kodlama eğitimi alan 4. sınıf öğrencilerimizle bir araya gelen Vali Varol, geleceğimizi kodlayan öğrencilerimizden eğitim süreçleri hakkında bilgi alarak evlatlarımıza tavsiyelerde bulundu.

Daha sonra okulda incelemelerde bulunan Valimiz Dr. Osman Varol; okulun personel durumu, sosyal faaliyetleri ve öğrenci kapasitesi hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Son olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi büyük bir fedakarlıkla yarınlara hazırlayan öğretmenlerimizle bir araya gelerek öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapıp eğitimin kalitesinin toplumumuza olan olumlu etkisini belirten Vali Varol, bir süre sohbet ettiği öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

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