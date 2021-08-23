Vali Varol, Çocuk Evini Ziyaret Etti
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Vali Varol, Çocuk Evini Ziyaret Etti

Vali Varol, Çocuk Evini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Dr. Osman Varol, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı Çocuk Evini ziyaret etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı Çocuk Evini ziyaret etti. Vali Varol, Devletimizin koruması altında yaşayan, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla yakinen ilgilenerek, onlara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarımızla gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet eden Valimiz Dr. Osman Varol, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizin yaşam alanlarında incelemelerde bulundu. Vali Varol'a ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı Ramazan Cankaloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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