Vali Varol, Cam ve Seramik Sergisi'ne Katıldı
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Vali Varol, Cam ve Seramik Sergisi'ne Katıldı

Vali Varol, Cam ve Seramik Sergisi'ne Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Dr. Osman Varol, İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri Kapsamında gerçekleştirilen Adalet Yılmaz Aslan'ın "Toprak ve Ateşin Sırrı" konulu Cam ve Seramik Sergisi'ne katıldı.

Valimiz Dr. Osman Varol, İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri Kapsamında gerçekleştirilen Adalet Yılmaz Aslan'ın "Toprak ve Ateşin Sırrı" konulu Cam ve Seramik Sergisi'ne katıldı.

İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenen serginin ilimize ve sanatseverlere hayırlı olması temennisiyle kurdele keserek açılışını gerçekleştiren Vali Varol, sergiyi gezerek eserleri büyük bir ilgi ile inceledi.

Eserleri hakkında Adalet Yılmaz Aslan'dan bilgi alan Vali Varol, Valiliğimiz koordinesinde yaz boyunca devam edecek kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşlarımızın sanatla buluşturularak İlimizin kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılacağını belirtti.

25-26 Haziran tarihlerinde İshak Paşa Sarayı'nın ev sahipliğinde hemşehrilerimizi ve sanatseverleri ağırlayacak sergideki eserlerin incelenmesinin ardından Adalet Yılmaz Aslan tarafından toprağın cama, camın sanata dönüştürüldüğü süreç gösterildi. Vali Varol'un sanatçı Adalet Yılmaz Aslan'ı tebrik etmesi etmesi ve plaket takdimi ile sergi açılış programı sona erdi.

Sergide Valimiz Dr. Osman Varol'a, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Jandarma Komutanı tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebumuhsin Bulut, SERKA Ağrı İl Koordinatörü Gökhan Özince, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya, Arkoz Madencilik Enerji Sanayi Ticaret AŞ Ağrı Çimento Fabrikası Müdürü Dr. Cengiz Çelik eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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