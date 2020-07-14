Vali Varol, Aylık Personel Toplantısına katıldı Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Aylık Personel Toplantısına katıldı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Aylık Personel Toplantısına katıldı. Vali Varol'a, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır eşlik etti.

Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Müftülüğü bünyesinde merkez ve merkeze bağlı köylerde görev yapan imamlar ve Kur'an Kursu hocaları katıldı. Din hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; yapılan çalışmalar değerlendirilip, yapılması planlanan projelerin görüşüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların önemine vurgu Vali Dr. Osman Varol, "Devletimizin birçok alanda yürüttüğü çok kıymetli hizmetleri var. Bu hizmetler arasında dünyada belki de benzeri bulunmayan, bize özgü bir programla yürütülen çok önemli bir hizmeti de Diyanet İşleri Başkanlığı ve dolayısıyla sizler aracılığıyla yürütüyoruz. Görevlerinizde üstün muvaffakiyetler diliyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA