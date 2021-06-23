Vali Varol Ayakkabıcılar Sitesinde İncelemelerde Bulundu
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Vali Varol Ayakkabıcılar Sitesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Varol Ayakkabıcılar Sitesinde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Dr. Osman Varol, yapımı tamamlanan Ayakkabıcılar Sitesinde yerinde incelemelerde bulundu.

Valimiz Dr. Osman Varol, yapımı tamamlanan Ayakkabıcılar Sitesinde yerinde incelemelerde bulundu.

6 bloktan oluşan, firmalar tarafından tefriş ve donatı faaliyetleri sürerek yakın zamanda üretime başlaması planlanan Ayakkabıcılar Sitesini ziyaret eden Vali Varol, Ayakkabıcılar Sitesinde faaliyet gösterecek olan firmaların üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Firma yetkililerinden üretim kapasitesi, altyapısı ve personel durumuna ilişkin bilgi alan Vali Varol, proje ile Ağrı'mızın bölgemiz ve ülkemizde üretim merkezi haline geleceğini ifade etti.

Ziyaretlerinde Valimiz Dr. Osman Varol'a, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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