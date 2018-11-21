Vali Varol, Amasya Şeker Fabrikasını İnceledi

Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Şeker Fabrikasının Suluova ilçesindeki tesislerinde incelemelerde bulundu.

Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı'dan bilgiler alan Varol, incelemede pancarın şekere dönüşmesini yakından görme fırsatı bulduklarını belirtti.

Pancardan şeker üretiminin çok hassas bir sektör olduğunu ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Birçok yan ürüne ulaşmasıyla da çok fazla artı değere sahip bir üründen bahsediyoruz. Gıda, yem, taşımacılık, içecek gibi birçok alana hitap eden bir ürün. Bu fabrika Amasya için önemli bir değer. Hepimizin üzerine düşen bu fabrikanın sürekliliğinin devam ettirilmesi ve geleceğe taşınmasıdır. Burada bu anlamda güzel bir işbirliği mevcut. Malumunuz fabrikamızın büyük kısmı kooperatiflerimize ait. Tamamen çiftçilerimizin kendi değeri olan bir fabrika. Dönem dönem bazı dalgalanmalar olabiliyor ama bu motivasyonumuzu etkilememeli."

Varol, daha sonra yetkililerle toplantı gerçekleştirdi.

Varol'a, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır ve diğer yetkililer eşlik etti.