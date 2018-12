Vali Varol: "Amasya'nın Her Yönüyle Marka Kent Haline Gelmesi En Önemli Hedeflerimiz Arasında"

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "2019 yılında ilimizin tarihi, kültürel zenginliği ve emsalsiz doğal güzellikleri yanında diğer alternatif coğrafi, ekonomik ve kültürel değerlerini de kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle ilimizin her yönüyle marka bir kent haline gelmesi en önemli hedeflerimiz arasında yer alacaktır" dedi.

Amasya'nın turizmden hak ettiği payı alması adına yeni yılda da tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Vali Varol, yayınladığı yeni yıl mesajında 2019 yılını kültürel, eğitim, bilim, sanayi, sağlık, tarım, turizm gibi birçok alanda daha yüksek hedeflere taşımak üzere çalışmalar yapacakları bir yıl olarak hedeflemekte olduklarını belirtti.

2023 hedeflerine odaklanan Türkiye'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkması için daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Osman Varol, "Amasya'nın geleceği açısından çok önemli olduğuna inandığım iki konuyu vurgulamak istiyorum. Bunlardan ilki eğitim, ikincisi ise disiplinli çalışmadır. Eğitim konusuna çok önem vermemizi, ana-babaların çocuklarını evrensel değerlere inanan aydın kişiler olarak yetişmelerini teminen her düzeyde eğitime yönlendirmelerini; devletimizin bu alanda sağladığı tüm olanakları sonuna kadar kullanmalarını önemle tavsiye ediyorum. Çünkü biz eğitime yapılan yatırımı geleceğimize yapılmış yatırım olarak kabul ediyor, önceliklerimizi bu hassasiyetle belirliyoruz. Vali olarak, bu yöndeki tüm çabaları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Amasya Valiliği olarak eğitime her türlü desteği veriyor ve eğitimin önünü açma noktasında gayret sarf ediyoruz. Unutmayalım ki, ancak eğitimle ve çalışmayla sağlanacak başarı, sizlerin sanattan bilime, hayatın her alanında daha saygın ve söz sahibi bireyler haline gelmesini sağlayacaktır. Bu yeni yıl mesajı dolayısıyla bir kez daha toplumun temelini oluşturan ailemize önem verelim diyorum. Hepinizin bildiği ve inandığı gibi, çocuklarımız geleceğimizdir, onurumuzdur. Onların eğitimi sadece kendilerine fayda sağlamakla kalmayacak, ailesine, ilimize ve her şeyiyle bağlı olduğumuz Türkiye'ye yarar sağlayacaktır. Çocuklarımıza en iyi eğitimi vermeye çalışmak en önemli görevimiz olmalıdır" diye konuştu.

Amasyalıların şehitlere, gazilere ve ailelerine gösterdikleri duyarlılık ve dayanışmadan dolayı gurur duyduğuna işaret eden Varol, "Onları unutmamalıyız. Onlar bizim iftihar kaynağımızdır. Bu bağlamda, şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum. Şu unutulmamalıdır ki, devletimiz her türlü sorunun üstesinden gelebilecek güçtedir. Gerek bölge ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu iç savaş, terör ve çatışma ortamı, gerek ülkemizi hedef alan tüm terör örgütleri, halkımızın birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Yeni yılın, birlik ve beraberlik içinde, birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü devletimizi sımsıkı, birbirimizi sevgiyle kucaklayacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Özellikle ülkemizin menfaatlerini ilgilendiren konularda, aranızdaki her türlü görüş ayrılığını bir kenara iterek ortak mücadelemize en güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA