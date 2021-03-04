Vali Varol, Ağrı'nın vatandaşların kurallara uyması sayesinde Kovid-19 salgınında düşük riskli il olduğunu söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vali Varol, Ağrı'nın vatandaşların kurallara uyması sayesinde Kovid-19 salgınında düşük riskli il olduğunu söyledi

04.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:03
Vali Varol, Ağrı'nın vatandaşların kurallara uyması sayesinde Kovid-19 salgınında düşük riskli il olduğunu söyledi

Ağrı Valisi Osman Varol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymanın önemine vurgu yaparak, Ağrı'nın vatandaşların kurallara uyması sayesinde risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

Ağrı Valisi Osman Varol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymanın önemine vurgu yaparak, Ağrı'nın vatandaşların kurallara uyması sayesinde risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonu'nda, Vali Osman Varol'un başkanlığında, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" dolayısıyla Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Varol, herkesin gayreti ve vatandaşların kurallara uymasıyla alınan başarılı bir sonuçla kentin Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasında yer almasının önemli olduğunu söyledi.

Bunun Ağrı'yı Türkiye'de en az tedbirlerin uygulandığı iller arasına soktuğuna işaret eden Varol sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarıya ulaşmak önemli ama burada kalabilmekte önemli. Bu noktada hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bakanlığımızın yeni dönemde uygulanmak üzere Dinamik Denetim Süreci adında bir uygulamalar dizisi belirlediğini ve bunun yeni döneme tamamen adapte olabilmemiz için yapıldığını belirtmek istiyorum. Belirli kurumların üzerinde yoğunlaşan denetim yükünün artık yoğun ve sıkıntılı dönemin geçmesiyle diğer kurum ve kuruluşlarımızın üzerine de bir miktar aktarılması hatta sürece kamu kurumu niteliğindeki sivil toplum kuruluşları olan odaların da dahil edilmesi ve sürecin bu şekilde yönetilmesi gerekiyor."

Varol, Dinamik Denetim Süreci'nin eğitici olduğunu vurgulayarak kurallara uymayıp sorumsuzca davrananlara cezai işlem uyguladıklarını ifade etti.

Denetimlere devam ettiklerini anlatan Varol şunları kaydetti:

"Ağrı'mız düşük riskli iller arasında. Bunda tabii ki denetim sürecinde yer alan ekiplerimizin, sağlık teşkilatımızın çok büyük bir payı var ama ben aslan payını vatandaşlarımıza veriyorum. Vatandaşlarımız bizlerin onlara pandemiyle ilgili yaptığı uyarıları dikkate aldı ve çok uyumlu bir görüntü sergilediler ve bugün bu noktada olmamıza büyük katkı sağladılar. Bundan sonraki vazifemiz de vatandaşlarımızı doğru bilgilendirip ve yönlendirip bu noktada kalmak istiyoruz. Çünkü sosyal hayat yavaş yavaş hareketleniyor. Burada göstereceğimiz en küçük bir ihmal, vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmemiz sonucu vakalarımızda tekrar yukarıya doğru bir gidiş anında kazanımlarımızdan geri dönmemize sebep olur."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Kasım Bulan, vali yardımcıları ile kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ve meslek odaları temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Özlem Zengin Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Alişan Eda Ece Sezen Aksu Hande Soral
Spor Mustafa Er Mesut Özil Hakan Kutlu Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Varol, Ağrı'nın vatandaşların kurallara uyması sayesinde Kovid-19 salgınında düşük riskli il olduğunu söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 17:06:29. #1.14#
title