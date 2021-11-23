Vali Varol, Ağrı Dağı Anadolu Lisesini Ziyaret Etti

Valimiz Dr. Osman Varol, Ağrı Dağı Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi.

Öğrencilerimiz tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Varol, okulda incelemelerde bulundu.

Okulun teknik donatıları, laboratuvarları, sosyal ve sportif faaliyetleri, akademik başarısı, öğrenci kapasitesi ve personel durumu hakkında detaylı bilgi alan Vali Varol, farklı temalarla şekillendirilmiş İngilizce sokağında konuşma aktiviteleri yapan öğrencilerimize katıldı. Öğrencilerimizle İngilizce konuşan Vali Varol, uygulamalı eğitimin olumlu sonuçlarını görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek öğrencilerimizle eğitim süreçleri hakkında sohbet etti.

Ardından uygulamalı eğitimin ön planda olduğu, deneyimi temel alan bir eğitim yaklaşımına sahip olan Tasarım Beceri Atölyesinin açılışını gerçekleştiren Vali Varol, çocuklarımızın derslerde edindikleri bilgileri hayatla ilişkilendirmelerine, bu bilgileri pratik uygulamalara ve yaratıcı ürünlere dönüştürmelerine imkan sağlayacak olan atölyenin okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diledi.

İncelemelerinin ardından 12. sınıf öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret eden Vali Varol, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle hedefleri hakkında sohbet ederek onlara başarılar diledi.

Daha sonra, estetik ve ergonomik tasarımıyla öğrencilerimizin okullarda bilgiyi sevme, öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkan veren ve sosyal etkinlik alan tanıyan Z-Kütüphaneyi ziyaret eden Vali Varol, kitap okuyan gençlerimizle kitaplar üzerine söyleşide bulundu.

Son olarak, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi büyük bir fedakarlıkla yarınlara hazırlayan öğretmenlerimizle bir araya gelerek öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan Vali Varol, öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bugünden tebrik etti. Vali Varol, bir süre sohbet ettiği öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyerek ziyaretlerini tamamladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet