Vali Varol, Abdurrahim Avrasi KYK Kız Öğrenci Yurdunda Gençlerimizle Bir Araya Geldi

AĞRI (Habermetre) - Valimiz Dr. Osman Varol, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmaları kapsamında Abdurrahim Avrasi KYK Kız Öğrenci Yurdunda gençlerimizle bir araya geldi.

Öğrencilerimizle buluşan Valimiz Dr. Osman Varol, sohbet havasında geçen söyleşide sorularını yanıtladığı gençlerimizle hayallerini, projelerini ve Ağrı'yı konuştu.

Yurtlarımızda barınan öğrencilerimize dersleri dışında kalan serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri olanağı tanıyan, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyen, psiko-sosyal servislerinde koruyucu ruh sağlığı hizmeti veren yurdumuzda gençlerimizle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Vali Varol, gençlerimizin gözündeki ışığın ve yüzlerindeki gülümsemenin motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Gençlerimizle bir süre sohbet eden Vali Varol, yürütülen projelerle eğitimden spora, sanattan teknolojiye her alanda desteklediğimiz gençlerimizin attığı her adımında yanlarında olduğumuzu ve her zaman da olacağımızı vurguladı.

Söyleşinin ardından gençlerimizle yemekhanede yemek yiyen Vali Varol, talep ve önerilerini dinlediği gençlerimizin ihtiyaçlarının tespit edilmesini çok önemsediklerini ifade etti.

Ziyaretleri sırasında Valimiz Dr. Osman Varol, Abdurrahim Avrasi KYK Kız Öğrenci Yurdunda kurulan ve öğrencilerimize yönelik sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenleyen; gönüllülük, çevre bilinci, sosyal sorumluluk projeleri, tarihi ve kültürel gezilerin de yer aldığı çok geniş bir yelpazede hizmet sunan Genç Ofiste incelemelerde bulundu.

Öğrencilerimizin güler yüzleri ile ağırlanan Vali Varol, çekilen hatıra fotoğrafının ardından geleceğimizin teminatı olan gençlerimize başarılar dileyerek ziyaretlerini tamamladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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