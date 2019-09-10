Vali Varol'a ziyaretler

10.09.2019 16:04

Amasya Valisi Osman Varol, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Daire Başkanı Ertan Göv ve Milli Eğitim İl Müdürü İlker Kösterelioğlu ile görüştü.

Vali Varol, Göv ve Kösterelioğlu'yla 2019-2020 eğitim öğretim yılı plan ve projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Varol, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Geleceğin teminatı çocukların çağın gereklerine uygun şekilde eğitimlerini tamamlamaları ve geleceğe eksiksiz hazırlanabilmeleri için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini anlatan Varol, "Zira insanı biçimlendiren, ona vasıf kazandıran en hayati unsur eğitimdir. İlimizde yaşayan vatandaşlarımız arasında var olan dayanışma, birlik, beraberlik, hoşgörü ve anlayışın daha da gelişmesi hepimizin ortak dileğidir." dedi.

Kaynak: AA