Vali Varol'a ziyaret

08.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:38

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Amasya Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

Vali Varol'la bir süre sohbet eden Turşucu, kentteki kütüphanelerin durumuna ilişkin bilgi alıp fikir alış verişinde bulundu.

Amasya'da bulunmaktan memnun olduğunu dile getiren Turşucu, Varol'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Varol da ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade edip, Turşucu'ya elma ağacı figürlü plaket taktim etti.

Ziyarete İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken de katıldı.

Kaynak: AA