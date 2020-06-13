Vali Varol'a veda ziyaretleri Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, Vali Varol'a veda ziyaretinde bulundu.

Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, Vali Varol'a veda ziyaretinde bulundu.

Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Varol, konuklarıyla bir süre sohbet etti.

Varol, Amasya'da görev aldığı sürede şehrin kalkınmasına katkı verdiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Konuklar da Varol'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA