Vali Varol'a TUTAP Genel Başkanı Yıldız'dan ziyaret
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Vali Varol'a TUTAP Genel Başkanı Yıldız'dan ziyaret

Amasya Valisi Osman Varol, Turizm ve Tanıtım Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

19.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:38
Vali Varol'a TUTAP Genel Başkanı Yıldız'dan ziyaret

Valisi Osman Varol, Turizm ve Tanıtım Platformu (TUTAP) Genel Başkanı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Varol, bir süre sohbet ettiği Yıldız'la Amasya'nın turizmi ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yılmaz, ülkenin tanıtımına katkı sağlamak için çabaladıklarını dile getirip misafirperverliğinden dolayı Vali Varol'a teşekkür etti.

Ziyarete, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken de katıldı.

Kaynak: AA
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