Vali Varol'a Orman Bölge Müdürlüğünden ziyaret
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Vali Varol'a Orman Bölge Müdürlüğünden ziyaret

Vali Osman Varol, Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ve Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik'i kabul etti.

06.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:42
Vali Varol'a Orman Bölge Müdürlüğünden ziyaret

Vali Osman Varol, Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ve Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik'i kabul etti.

Vali Varol, bir süre sohbet ettiği misafirlerinden Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası etkinlikleri hazırlıkları konusunda bilgi aldı.

Doğanın korunmasında orman bölge müdürlüklerine önemli iş düştüğünü vurgulayan Varol, ağaçlandırma ve doğayı koruma konusunda yapılan çalışmaların toplumsal bilincin artırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Varol, konuklarına ziyaretten dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

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