Vali Varol'a İstanbul SGK Müdürü Göktaş'tan ziyaret
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Vali Varol'a İstanbul SGK Müdürü Göktaş'tan ziyaret

Amasya Valisi Osman Varol, İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Murat Göktaş ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Vali Varol'a İstanbul SGK Müdürü Göktaş'tan ziyaret
06.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:32

Amasya Valisi Osman Varol, İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Murat Göktaş ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Vali Varol, misafirleriyle bir süre sohbet edip güncel konular ve koronavirüs süreci hakkında fikir alış verişinde bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göktaş ise bu sürecin birlik ve beraberlik içerisinde kurallara uyularak atlatılacağını vurgulayarak, Vali Varol'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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