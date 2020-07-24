Vali Varol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı
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Vali Varol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile Basında Sansürün Kaldırılışının 112. yılını yayınladığı mesajla kutladı.

Vali Varol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı
24.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:25

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile Basında Sansürün Kaldırılışının 112. yılını yayınladığı mesajla kutladı.

'Basın birçok görev ve sorumluluğu üstlenmektedir'

Mesajında basının düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Varol: "Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile etkinliği her geçen gün artan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bizi bilgilendiriyor. Basın vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok görev ve sorumlulukları üstlenmektedir." dedi.

'Yerel basınımız ilimize önemli katkılar sunmaktadır'

Devamında bölgede yaşanan olaylardan ve gelişmeler hakkında basının önemli bir rolü üstlendiğini dile getiren Varol: "İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle ilimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız başta olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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