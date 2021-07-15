Vali Varol, 15 Temmuz Gazimizi Ziyaret Etti
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Vali Varol, 15 Temmuz Gazimizi Ziyaret Etti

Vali Varol, 15 Temmuz Gazimizi Ziyaret Etti
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Valimiz Dr. Osman Varol, 15 Temmuz Gazimiz Polis Memuru Murat Cantürk'ü evinde ziyaret etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, 15 Temmuz Gazimiz Polis Memuru Murat Cantürk'ü evinde ziyaret etti.

15 Temmuz 2016 tarihinde görev istirahatli olan ve hain darbe girişimi dolayısıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne giden Murat Cantürk, İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen saldırıda cansiperane olarak yürüttüğü görevi esnasında yaralanarak gazi olmuştur. Ziyarette Gazi Murat Cantürk'ün 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını dinleyen Vali Varol; vatanına, milletine ve namusuna sahip çıkan kahramanlarımız sayesinde bu günlerde olduğumuzu ifade ederek, kahraman gazimize ailesi ile birlikte sağlıklı bir ömür diledi. Gazimizin eşi ile bir süre sohbet eden Vali Varol, ailenin en küçük üyesi olan Muhammed Halil ile yakinen ilgilendi.

Kaynak: Habermetre

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