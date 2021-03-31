Vali Vahdettin Özkan, "Türkiye Yerel Buğday Envanterinin Çıkarılması" Projesi hakkında bilgi aldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Türkiye Yerel Buğday Envanterinin Çıkarılması Projesi" konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Türkiye Yerel Buğday Envanterinin Çıkarılması Projesi" konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Özkan, makamında kendisini ziyaret eden Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir'den, 2009-2014 yılları arasında Türkiye'nin 65 ilinden üç bin farklı yerel buğday çeşidinin toplandığı "Türkiye Yerel Buğday Envanterinin Çıkarılması" projesi hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, proje esnasında elde edilen yerel buğdayların fotoğraflarından derlenerek hazırlanan "Türkiye'nin Yerel Buğdayları" tablosunu Vali Özkan'a hediye eden Enstitü Müdürü Özdemir, ilgili proje ve söz konusu buğdayların kuraklıkla mücadelede kullanılması konusunda yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Vali Vahdettin Özkan, "Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen 'Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı' çerçevesinde, yerel değerlerin korunması ve kuraklıkla mücadele çalışmaları arttırılarak devam edecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın