Vali Vahdettin Özkan'dan, Kahramanmaraş'a veda mesajı
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Vali Vahdettin Özkan'dan, Kahramanmaraş'a veda mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Konya Valisi olarak atanan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, veda mesajı yayımladı.

Vali Vahdettin Özkan'dan, Kahramanmaraş'a veda mesajı
13.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Konya Valisi olarak atanan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, veda mesajı yayımladı.

Vali Özkan, yayımladığı mesajında, millete hizmet etmenin çok ulvi bir görev olduğunu, Kahramanmaraş'ta bu görevi özveriyle ve gururla yapmaya çalıştığını kaydetti.

Göreve başladığı ilk günden itibaren, yakın tarihin en zor günlerinde, vatan ve bayrak uğrunda hem Anadolu'ya hem de dünyaya eşsiz bir kahramanlık örneği gösteren şehrin bu mirasını koruma ve canlı tutma şuuruyla hareket ettiklerini dile getiren Özkan, kahraman şehitlerin yakınlarına ve gazilere devletin vefa ve şefkat yüzünü göstermenin gayret ve çabası içinde olduklarını aktardı.

Özkan, mesajında şunlara yer verdi:

"Kamu hizmetlerinin kaliteli, erişilebilir olması ve katılımcı yönetim anlayışının tesisi için iş birliği ve koordinasyon içerisinde, çalışma arkadaşlarımla birlikte samimiyetle hizmet etmeye çalıştık. Bu vesileyle Kahramanmaraş'a hizmet etme fırsatı bulduğumuz süre içerisinde birlikte mesai harcadığımız çalışma arkadaşlarıma, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş insanlarına, kamu görevlilerimize, hayırseverlerimize, muhtarlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, şahsıma gösterdikleri teveccüh ve destek için şükranlarımı sunuyorum."

Vali Özkan, 4 yıl boyunca gururla görev yaptığı Kahramanmaraş Valiliği görevini Vali Ömer Faruk Coşkun'a devrettiğini anımsatarak, "Bundan sonraki süreçte kadim şehirlerimizden biri olan Konya iline hizmet etmek üzere kahraman şehrimize ve aziz insanlarına veda ediyorum. Bu görev değişiminin her iki şehir için de hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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