Vali Vahdettin Özkan, çarşı ve pazarda incelemede bulundu - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, ramazan ayı öncesi çarşı ve pazarları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
22.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:45
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, ramazan ayı öncesi çarşı ve pazarları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Özkan, koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemini belirterek, kalabalık ortamlarda maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi hususlarında uyarılarda bulundu.
Özkan, pazarda tüm tedbirlerin alınması için ilgili personele talimatlar verdi.
Kaynak: AA