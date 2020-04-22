Vali Vahdettin Özkan, çarşı ve pazarda incelemede bulundu Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, ramazan ayı öncesi çarşı ve pazarları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, ramazan ayı öncesi çarşı ve pazarları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Özkan, koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemini belirterek, kalabalık ortamlarda maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi hususlarında uyarılarda bulundu.

Özkan, pazarda tüm tedbirlerin alınması için ilgili personele talimatlar verdi.

Kaynak: AA