Vali Uyuşturucu İhbarı Yaptığı Polislere Çay ve Çikolata İkram Etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) üzerinden yaptığı ihbarın ardından kısa sürede valilik binasına gelen polislere teşekkür ederek, çay ve çikolata ikramında bulundu.

Ayhan, tablet bilgisayarında yüklü olan ve İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadelede etkin rol oynamak amacıyla geliştirdiği UYUMA programından ihbarda bulundu.

İhbarı alan polisler kısa sürede valilik binasına geldi. İhbarın Ayhan tarafından yapıldığını öğrenen polisler, valilik makamına girdi. Ayhan, ihbara kısa sürede gelen polis memurlarına teşekkür etti.

Bir süre makamında ağırladığı polislere çay ve çikolata ikram eden Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hassas bir şekilde takip ettiği UYUMA programından ihbar yaptığını söyledi.

Polisin hassasiyetini ve programın etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığını denemek için ihbar gönderdiğini anlatan Ayhan, "10 dakika olmadan emniyet mensuplarımız valilik binasına geldiler. Tabii şaşırdılar, valilik binasında böyle bir uygulama olur mu diye?" dedi.

Uyuşturucuyla mücadeleyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çok hassasiyetle takip ettiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bunun dijital altyapısını oluşturmak sorunlu vatandaşa hızlı ulaşmak açısından çok önemliydi. İl valisi olarak bunu test etmem ve görmem beni mutlu etti. Emniyetimizin bu konuda çok hassas ve hızlı hareket eden bir mekanizması var. Sivas İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Sivas'ta insanların bu duruma müptela olmamaları için ne gerekiyorsa hep beraber yapacağız. UYUMA'dan mesaj atıldığında emniyet teşkilatımız hızlı bir şekilde olay yerine intikal ediyor."