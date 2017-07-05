Vali Ustaoğlu Ziyaretlerine Devam Ediyor

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, kenti tanımaya yönelik ziyaretlerine devam ediyor.



Vali İsmail Ustaoğlu, Bitlis Belediyesindeki toplantının ardından Kızılmescid ve Kurbulak'taki taziye evlerini ziyaret etti. Taziye evindeki vatandaşlara başsağlığı dileyen Vali Ustaoğlu, daha sonra çay ocağında vatandaşlarla çay içerek uzun uzun sohbet ederek, istek ve şikayetlerini dinledi.



Vali Ustaoğlu, daha sonra yeni hal binasına gelerek çalışmalar ve esnafın durumu hakkında bilgi aldı. Yeni hal binasındaki tekstil atölyesini de gezen Vali Ustaoğlu, işveren ve işçilerle sohbet etti. - BİTLİS