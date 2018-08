Vali Ustaoğlu, Yol Çalışmalarını İnceledi

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis-Diyarbakır karayolunda yapımı devam eden yol ve viyadükleri inceledi.

Yürütülen çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Vali Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, en fazla heyelanın yaşandığı, taşların düşmesi sonucu ulaşımın aksadığı bölgede 12 ayağı olan 900 metre uzunluğunda bir viyadük çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Ustaoğlu, devletin bölgenin kalkınması için yaptıklarını yapılan çalışmalarla gördüklerini belirterek, "Her taraf adeta şantiye dönmüş. Bu çalışmalar inşallah yıl sonuna kadar bitecek. Yol ve duvar çalışmaları şu an son aşamaya gelmiş. Yıllardır problem olan iki yıl öncesine kadar ciddi güvenlik sıkıntısı çektiğimiz bu güzergahta gördüğünüz gibi devletimiz arazinin her tarafına hakim." diye konuştu.