Vali Ustaoğlu, Yeni Yıla Güvenlik Güçleri ile Girdi - Bitlis

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yılı karakol ve kontrol noktalarında görevli güvenlik güçleri ile karşıladı.



Vali Ustaoğlu, Bitlis- Diyarbakır karayolu uygulama noktası, Hersan Emniyet Amirliği, Özel Harekat, Tatvan Tugay Komutanlığı, Küçüksu Karakolu ve Bitlis-Van karayolu kontrol noktasındaki polisleri ziyaret ederek, sohbet etti.



Ustaoğlu, güvenlik güçlerine tatlı ikram etti ve yeni yıllarını kutladı.



Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, asker ve polis ekiplerine ziyaretler gerçekleştirerek, onlara yanlarında olduklarını hissettirdiklerini söyledi.



2018 yılının millet ve memleket için hayırlara vesile olmasını temennisinde bulunan Ustaoğlu, şunları kaydetti:



"Güvenlik güçlerimiz vatanın birlik ve beraberliği için kahramanca mücadele verdiyse bu kararlı mücadele 2018 yılında da devam edecek. İlimiz huzur, güven ve emniyet şehri olma yolunda. Daha güzel günler bizleri bekliyor. Buranın en ücra köşesinde anne, baba ve sevdiklerinden uzakta görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum. Emin olun ki sizlerin yapmış olduğu bu kutsal görev sayesinde evlerimizde rahat uyuyabiliyoruz, işlerimizi rahat bir şekilde yerine getiriyoruz."



Ziyaretinde Ustaoğlu'na, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Altay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti.