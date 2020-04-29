Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Atatürk Alanı'nda inceleme yaptı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Alanı'nda incelemelerde bulundu. Ustaoğlu, incelemeleri sırasında Zorluoğlu'ndan belediyenin Atatürk Alanı'ndaki binalarda uygulanan Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki çevre düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu, çevredeki esnaf ve ayakkabı boyacıları ile bir süre sohbet ettiler. Kaynak: AA