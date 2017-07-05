Vali Ustaoğlu, Ulu Cami Restorasyonunu İnceledi

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ulu Cami'de devam eden restorasyon çalışmalarının şartlar ne olursa olsun ekim ayı sonuna kadar tamamlanmasını istedi.



Ustaoğlu, Ulu Cami'yi ziyaret ederek, devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi ve Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Sait Sancar'dan bilgi aldı.



Bitlis'te göreve başladığı günden itibaren camilerdeki restorasyon çalışmalarının bir türlü tamamlanmadığına ilişkin çok sayıda şikayet duyduğunu ifade eden Ustaoğlu, "Mübarek mabedin altında söylüyoruz. Ne olursa olsun, bu cami ekim ayının sonuna kadar bitecek. Bu tarihi bir sorumluluktur. Hiçbir bahane istemiyorum." ifadeleriyle talimat verdi.



Ustaoğlu, incelemenin ardından Ulu Cami civarında iş yeri bulunan esnafla sohbet etti.