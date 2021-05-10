Vali Ustaoğlu, polis noktasında denetimlerde bulundu
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Vali Ustaoğlu, polis noktasında denetimlerde bulundu

Vali Ustaoğlu, polis noktasında denetimlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, polis noktasında araç ve sürücüleri denetledi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, polis noktasında araç ve sürücüleri denetledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Ustaoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tam kapanma sürecinde Liman kavşağındaki polis kontrol noktasını ziyaret ettiği belirtildi.

Ekiplerin durdurduğu araçtaki sürücülerin belgelerini kontrol eden Ustaoğlu'nun, görevlilerden de denetimler hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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