Vali Ustaoğlu Ortahisar Kaymakamlığı ve Ortahisar Belediyesini ziyaret etti

23.10.2019 15:44

Vali İsmail Ustaoğlu, yeni Ortahisar Kaymakamlığı ve Ortahisar Belediyesi hizmet binalarını inceledi.

Vali Ustaoğlu, Pazarkapı Mahallesi'nde hizmete giren binalarını gezerek, Kaymakam Tolga Toğan ve Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e hayırlı olsun temennilerini iletti.

Ortahisar Hükümet Konağı'nı ziyaret eden Vali Ustaoğlu, ilçe nüfus müdürlüğü ve açık kapı birimi başta olmak üzere birimlerde incelemelerde bulunarak, Kaymakam Toğan'dan vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Makamında bir süre görüştüğü Kaymakam Toğan'a ve kaymakamlık personeline, yeni yerlerinde de hayırlı hizmetler ve başarılı çalışmalar dileyen Vali Ustaoğlu, buradan Ortahisar Belediyesine geçti.

Vali Ustaoğlu, Toğan ile Genç'i ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA