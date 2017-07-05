Vali Ustaoğlu'nun Ziyaretleri

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, kenti tanımak amacıyla gezi ve incelemelerini sürdürüyor.



Vali Ustaoğlu, Kızılmescid ve Kurbulak semtlerindeki taziye evlerini ziyaret ederek, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



Ardından kent merkezindeki bir çay ocağına geçen Ustaoğlu, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.



Daha sonra yeni hal binasını ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve esnafın durumu hakkında bilgi alan Ustaoğlu, tekstil atölyesini de gezip işçilerle sohbet etti.