Vali Ustaoğlu'ndan, Vakfıkebir İlçesine Ziyaret

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Vakfıkebir'de bir dizi ziyarette bulundu.

Vali Ustaoğlu, ilk olarak ziyaret ettiği Kaymakam Mesut Yakuta'dan sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Vakfıkebir Belediyesi'ne geçen Vali Ustaoğlu, Belediye Başkanı Muhammet Balta ile bir süre görüştü.

İlçede devam eden projelerle ilgili bilgi alan Ustaoğlu, "İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz." dedi.