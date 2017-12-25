Vali Ustaoğlu'ndan Özel Harekat Taburuna Ziyaret

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.



Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına giden Vali Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Nihat Pullu tarafından karşılandı. Jandarma Özel Harekat Taburundaki askere hitap eden Vali Ustaoğlu, "Güven ve huzur memleketi olma adına göstermiş olduğunuz başarı ortadadır ve bunda büyük emeğiniz var. Hepiniz ailelerinizden ayrı zor arazi şartlarında görev yapıyorsunuz. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet olmanın gereklerinden biri de yaptığınız görevlerdeki fedakarlıktır. İnşallah buradaki görevlerinizi kazasız belasız bitirip yeni görev yerlerinize gidersiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.



Jandarma Özel Harekat Taburunun şeref defterini imzalayan Vali İsmail Ustaoğlu, askeri heyetle birlikte Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Teoman Özsırkıntı'nın makamına geçti. Ustaoğlu, 13 Kasım 2017 tarihinde mayın patlaması sonucu yaralanan Jandarma Astsubay Hulusi Kuzucu'nun son durumu hakkında bilgi alarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - BİTLİS