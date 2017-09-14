Vali Ustaoğlu'ndan Müdür Asak'a Ziyaret

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü ziyaret etti.



Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak ve diğer personeller tarafından karşılanan Ustaoğlu'na kurumun çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Daha sonra İl Müdürü Fatih Asak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün çalışmaları hakkında sunum yaparak, Bitlis'in tarım ve hayvancılık potansiyeli ile tarımın gelişmesi adına yürütülen ve yürütülmesi planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. - BİTLİS