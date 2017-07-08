Vali Ustaoğlu'ndan Ahlat'a Ziyaret

Valiler kararnamesiyle Bitlis'e atanan Vali İsmail Ustaoğlu, ilk ilçe ziyaretini Ahlat'a yaptı.



Sabah saatlerinde ilçeye gelen Vali Ustaoğlu, hükümet konağı önünde Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkan Vekili Güven Gültay ve daire amirleri tarafından karşılandı. Daha sonra kaymakamlık makamına geçen Vali Ustaoğlun'a Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından ilçenin genel durumu hakkında kapsamlı bir brifing verildi. Ardından ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahlat'ın geçmişimiz ve tarihimiz için önemli bir yeri olduğunu belirterek, bu yüzden ilk ilçe ziyaretini Ahlat'a yaptığını söyledi. Vali Ustaoğlu; "İslam'a en büyük sancaktarlığını yapmış bu kadim milletin Orta Asya'dan gelip ilk otağını kurduğunu yer Ahlat'tır. Bu anlamda Ahlat çok önemli ve özellikli bir şehirdir. Daha önce görev yaptığım Bayburt ili de bu anlamda özellikli bir şehirdi. Onun için Anadolu'da kadim şehirler açısından baktığımızda üç şehrin özel önemi vardır. Bunlar Bayburt, Ahlat ve Harput. Yani Anadolu'da ilk otakları kurduğumuz ve buradan saçılan İslam'ın ışığının tüm Anadolu'ya ve Balkanlara kadar bu coğrafyaya ışığının yayıldığı ilk yerler buralardır. Bende bu anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum. İlk valiliğimi Bayburt'ta ikinci valiliğimi de böyle kadim bir şehir olan Bitlis'te ifa ediyorum. Bu anlamda da Allah'a şükrediyorum. Bu vesileyle de bugün ilk ziyaretimizi kadim ilimizin çok önemli bir ilçesine yaparak bugün gerçekleştireceğiz" dedi.



Bitlis'in medreseleriyle tarihin derinliklerinde çok özel yeri olan bir şehir olduğunun altını çizen Vali Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bir haftadır hem yaptığım gezilerde ve incelemelerde gerçekten ilimizin ne kadar özellikli ve önemi olduğunu yerinde görmüş olduk. Böyle bir şehre hizmet etmek, böyle tarihin derinliklerinde özel bir misyonu olan bu şehre hizmet etmek benim içinde özellikli ve ayrıcalıklı olacak inşallah. Çünkü hala canlı ve diri tutulan medreseleriyle yetiştirmiş olduğu müderrisleriyle İslam'a en önemli sancaktarlık yapmış Anadolu'dan Balkanlara kadar yetiştirdiği velileri ve evliyalarıyla İslam'a öncülük yapmış çok önemli bir şehir. İnşallah her şeyin en güzeline layık olan bu millete hizmet etme noktasında elimizden gelen gayreti de göstereceğiz."



Bitlis'in kıymetli şahsiyetleri kendi içerisinde barındıran bir şehir olduğunu belirten Ustaoğlu; "Bitlis, başta Said-i Nursi Hazretleri olmak üzere İdris-i Bitlisi gibi yine geldiğimde ilk gün ziyaret ettiğim Feyzullah Ensari Hazretleri gibi sahabeden şahsiyetleri kendi içerisinde barındırmış, tabiri caizse her karış toprağı evliyalarla, velilerle dolu olan bir şehir. İnşallah bu güzel şehri layık olduğu yere taşıma noktasında elbirliğiyle elimizden gelen gayreti de göstereceğiz. Bunda kimsenin de şüphesi olmasın. Böyle bir şehrin tabiri caizse uğramış olduğu ben yol kazası diyorum, yani son dönemde yaşadığı bir taraftan terörle anılması, diğer taraftan yerel yönetimler anlamında maalesef yaşamış olduğu sıkıntılar, bunları biz geçici bir yol kazası olarak görüp yolumuza bakacağız ve şehre layık olduğu en güzel yere elbirliğiyle inşallah taşıyacağız. Yoksa yer altındakiler Allah korusun hepsi öbür dünyada yakamıza yapışır, bunu da bilmemiz lazım. Bu şehir buna layık değil. Onun için elbirliğiyle ortak aklı, ortak hafızayı ve ortak bir yönetim anlayışını ön planda tutan anlayışla inşallah başta ilimiz olmak üzere tüm ilçelerimizi ülkemizin çıkmış olduğu bu medeniyet yolculuğunda layık olduğu yere taşıyacağız. Ben tekrar ev sahipliğinden dolayı başta kaymakamımıza, belediye başkan vekilimize ve diğer ilçemizin hazirununa huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



Kaymakamlık ziyareti sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ahlat Ziraat Odası'nı ziyaret eden Vali Ustaoğlu, Ahlat öaston atölyesini ve esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Vali Ustaoğlu. son olarak Abdurrahman Gazi Türbesi, Ahlat Şehitliği, Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Sahil Kalesi'ndeki tarihi camileri ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı. - BİTLİS