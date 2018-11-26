Vali Ustaoğlu'na Ziyaret

TCG Batıray (S-349) Denizaltı Komutanı Deniz Binbaşı Necati Karaca ve Başçarkçı Deniz Yüzbaşı Abbas Çolak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Karaca, Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Trabzon Limanı'na aborda olan TCG Batıray (S-349) Denizaltı'sı hakkında Ustaoğlu'na bilgiler verdiği bildirildi.

Ustaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk donanmasının değerli mensuplarını Trabzon'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk. Türk Deniz Kuvvetlerinin sahip olduğu yüksek nitelikli insan gücü ve modern deniz kuvvetleri ile Türk halkının her zaman haklı gurur kaynağı olmuştur." ifadelerine yer verdi.



Karaca ve Çolak'ın daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.