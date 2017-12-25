Vali Ustaoğlu Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, mahallelilerle halk toplantısı düzenledi.



Kızılmescit Cami Taziye Evi'nde İnönü Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Ustaoğlu, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.



Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, 2017 yılının son mahalle toplantısını İnönü Mahallesi'nde yaptıklarını belirtti.



Bu yıl 6 kez halk buluşması gerçekleştirdiklerini ve bu toplantılarda bazı kurum amirlerinin de hazır bulunduğunu anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:



"Sağlık, eğitim, enerji ve altyapı sektöründe yapılması gereken ve hükumetimizin programa aldığı işlerin gerçekleşmesi için önümüzdeki günlerde toplantı yapacağız. Bunların ne aşamada olduğunu birlikte göreceğiz. Belediye hizmetleri noktasında da mümkün mertebe vatandaşlarımız için elimizden gelen gayreti gösterdik. Hep vatandaşın yanında olduk, sokakları dolaştık. Özellikle vatandaşların şikayet ve taleplerini yerinde not alarak bunları çözme noktasında gerekli hassasiyeti göstermeye çalıştık.



Belki bu ihtiyaçların giderilmesinde her şey istediğimiz şekilde gitmeyebiliyor. Bir şehrin kimliğinin ortaya çıkarılması ve yeni bir vizyon katma amacıyla yürüttüğü sokak sağlıklaştırma projemiz bu kentte ilk defa vatandaşın gözüne ve ruhuna hitap eden güzel bir çalışma olduğunun kanaatindeyim."