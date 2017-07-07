Vali Ustaoğlu, 'Kayyum' Olarak İlk Defa Nikah Kıydı

Vali Ustaoğlu, 'kayyum' olarak ilk defa nikah kıydı

Bülent Sertaç ve devlet erkanı Akdemir ve Özügüzel çiftinin şahitleri oldular

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu'ndan çifte 3 çocuk önerisi



BİTLİS - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, 'kayyum' olarak da ilk nikah kıyma işlemini yaptı.

Bitlis Belediyesine ait evlendirme dairesinde Akdemir ve Özügüzel çiftinin nikahı kıyılırken, nikah şahitleri ise tanınmış ünlü sanatçı Bülent Sertaç, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Alay Komutanı Mustafa Gezer, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya oldular.

İrem Akdemir ve Vedat Özgüzel'in nikahını kıyan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, çifte 3 çok önerisinde bulundu. Ustaoğlu, nikah töreninde çifte yönelik yaptığı konuşmasında, "İnşallah şu an itibari ile aile birliğini kurdunuz. Evlenmede hasıl olan boyu aynı yastıkta ömür sürmektir. Şu zamana kadar gönlünüzün dili ile birbirlerinize hitap ettiniz. Tabii ki mutluluklar hep karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır. Sizlerin birbirlerinize destek olarak bir ömür boyu aynı yastıkta Rabbim sizleri kocamaya nasip etsin. Evlilik sabır ve fedakarlık ister" diye konuştu.